بالصور – مصر للطيران توزع ورودا وشيكولاتة على الركاب

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جدة - نرمين السيد - وزع فريق العلاقات العامة بشركتى مصر للطيران وميناء القاهرة الجوى، ورود وشيكولاته مزينة بعلم مصر، على الركاب، والتقطوا الصور التذكارية معهم، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، حفاظا على سلامة الركاب والعاملين بالمطار.
جاء ذلك تحت رعاية وزارة الطيران المدنى، وفى أجواء يسودها البهجة والسرور وعلى أنغام الموسيقى الوطنية.
من جانبه هنأ الطيار محمد منار، وزير الطيران المدنى، رئيس الجمهورية وشعب مصر العظيم والعاملين بقطاع الطيران، بذكرى الثورة المجيدة، مؤكدا أن ثورة 30 يونيو صححت مسار البلاد فهى فخر واعتزاز لكل مصرى استطاع أن يصنع قراره لينهض بالدولة المصرية الجديدة.
وحث منار جميع العاملين بالتحلى بروح ثورة 30 يونيو، وأن نضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار ونستلهم من روح الثورة المثابرة والعزيمة لتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات لمصرنا الحبيبة ولقطاع الطيران المدنى.
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