عمرو فهمى: 30 يونيو نموذج فريد فى تاريخ الثورات

جدة - نرمين السيد - هنأ النائب عمرو فهمى، عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، الرئيس عبدالفتاح السيسى، والشعب المصرى، بحلول الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو المجيدة، موضحا أنها تعد نموذجا فريدا فى تاريخ الثورات الشعبية، ولم تكن أيضا مجرد انتفاضة شعبية على نظام حكم لا يرضى عنه الشعب، وإنما كان تغييرا لمسار أمة تملك رصيدا كبيرا من المجد وتاريخا من الحضارة ومكانا عظيما بين الأمم الأخرى.





وقال فهمى، فى بيان له اليوم الأربعاء، إن القوات المسلحة وقتها بقيادة المشير عبدالفتاح السيسى انتصرت لرغبة وإرادة الملايين من الشعب المصرى الذى وقف ضد جماعة الإخوان الإرهابية، والآن تواصل المسيرة فى حماية مصر من مخاطر الإرهاب ووقف انتشاره وملاحقته أينما كان، وتؤدى دورها أيضا فى أعمال التنمية والتطوير التى تشهدها مصر. وأشاد بالإنجازات التى تحققت منذ تولى الرئيس السيسى الحكم منذ 7 سنوات من مشروعات عملاقة ومبادرات هامة كان لها مردود على أداء الاقتصاد المصرى وتحقيق معدلات أعلى للنمو، بالإضافة إلى " تطوير الريف المصرى وتطوير العشوائيات " من أجل تحسين المستوى المعيشى والقضاء معدلات الفقر وتوفير حياة كريمة. وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن هناك طفرة كبيرة فى مختلف المجالات ففى قطاع التعليم هناك مدينة الجلالة وبناء جامعات أهلية جديدة لتطوير القطاع من أجل الاهتمام ببناء الإنسان، بجانب إعادة العلاقات مع عدد كبير من الدول، مما يؤكد أن السياسية الخارجية قادرة على حل جميع المشكلات والملفات الشائكة.

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