جدة - نرمين السيد - نعى الدكتور أسامة الأزهرى، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، أحد علماء الأزهر الشريف - الدكتور عبد الفتاح بركة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، الذى وافته المنية اليوم عن عمر 89 عامًا.





وقال الأزهرى فى بيان له: أتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة العالم الجليل الدكتور عبد الفتاح بركة الذى قضى عمره فى خدمة العلم وطلابه، ورحل تاركاً العديد من المولفات العلمية الثرية. وأشار الأزهرى، إلى دور الفقيد فى خدمة الإسلام والمسلمين والدعوة المحمدية فى مشارق الأرض ومغاربها، وتميزه رحمه الله بكمال التواضع والأدب والعطاء، داعيا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويتقبله فى الصالحين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسامة الأزهرى ناعيا عبد الفتاح بركة: تميز بكمال التواضع والأدب والعطاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.