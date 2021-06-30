/638202/جمعه-يخرج--لسانه--لكارتيرون-ويضرب-عرض-الحائط-بتعليماته

على مايبدو أن أزمات عبد الله جمعه لاعب الزمالك مع الفرنسى كارتيرون مدرب الفريق لن تنتهى قريبا ، فبعد تطاول اللاعب على المدرب بالأيام الماضية بسبب رفض الأخير ضم شقيقه صالح جمعه لاعب سيراميكا للزمالك.

أسباب مشكلة عبدالله جمعة مع كارتيرون

ذهب عبدالله جمعة أمس الثلاثاء، للساحل الشمالى " مارينا " وظهر وسط تجمعات كبيرة دون الحذر من فيروس كورونا وحذر كارتيرون اللاعبين من التنزه وسط التجمعات كما طالبهم بالراحة التامة يوم الراحة ، ولكن جمعه لم يعبأ بذلك وخالف قرارات المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.

الجدير بالذكر أن إداراة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، نجحت في تجديد تعاقد أحمد سيد زيزو لاعب جناح الفريق، لمدة ثلاث سنوات، كما نجحوا في تجديد عقد محمود حمدي الونش مدافع الفريق، واحتفل لاعبي الفريق بتجديد اللاعبين، بينما وصل الإتفاق مع فرجاني ساسي إلى طريق مسدود، وذلك بسبب عدم موافقة اللاعب على التجديد للفارس الأبيض، ونشرت العديد من الصحف القطرية عن توقيع الدولي التونسي فرجاني ساسي لفريق الدحيل القطري مقابل 3 مليون دولار في الموسم.

استكمال الزمالك للتريبات استعدادا لمباراة غزل المحلة في بطولة الدوري

يعود فريق الزمالك إلى التدريبات اليوم الاربعاء، وذلك بعد منح باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، راحة سلبة للاعبين، خاصة بعد انتهاء مباراة الزمالك ومصر المقاصة ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري العام، واستطاع لاعبي الفريق اأبيض من تحقيق الفوز على نظيره فريق مصر المقاصة بهدف أحمد سيد زيزو في الدقيقة الثامنة من عمر المباراة، عن طريق إحراز ضربة الجزاء التي احتسبها حكم المباراة لفريق الزمالك.

مشوار الزمالك في بطولة الدوري العام

يحتل فريق الزمالك المركز الأول في ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 61 نقطة، من 27 مباراة خاضها الفريق في الدوري، وكان أخرهم مباراة مصر المقاصة والتي استطاع الفارس الأبيض من خطف الثلاث نقاط، ليرفع انتصاراته في الدوري العام إلى 18 مباراة، بينما تعادل في 7 لقاءات وخسر في مبارتيين فقط، ويلتقي فريق الزمالك مع نظيره فريق غزل المحلة يوم الإثنين الموافق 5 يوليو في تمام الساعة التاسعة مساء.