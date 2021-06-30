تعرف على سر ظهور تريزيجية مع أحمد حجازي..«صور»

/638200/تعرف-على-سر-ظهور-تريزيجية-مع-أحمد-حجازيصور

نشر محمود تريزيجية الدولي المحترف في صفوف أستون فيلا الإنجليزي مع زميلة في منتخب مصر أحمد حجازي لاعب اتحاد جدة خلال تواجد الثنائي في مصر.

ويرصد دوت الخليج الصور:

ونشر محمود تريزيجة عبر حسابة الشخصي استوري”إنستيجرام”.

وفي تصريحات سابقة قال تريزيجيه: "الأهلى بيتي وصاحب فضل عليا، ولو أطول أدفع فلوس عشان أظهر على فضائية الأهلى هعمل كدة بدون تردد".

وأضاف تريزيجيه، في تصريحات تليفزيونية لقناة النادي الأهلي: "أعيش حالة جيدة، وكل أمورى تسير على ما يرام، وسعيد بالتواصل مع جماهير الأهلى عبر فضائية النادي".

وزاد: "تلقيت رعاية فائقة في أستون فيلا بعد الإصابة لمدة شهر ونصف الشهر، بعدها قررت العودة لمصر لاستكمال رحلة العلاج ووجدت تطورا كبيرا في المنظومة الطبية".

ماذا قدم تريزيجيه في هذا الموسم

ووجه تريزيجيه الشكر للجهاز الطبي في منتخب مصر وكذلك رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة، موضحا أنه وجد اهتماما كبيرا من مسئولي المنتخب واتحاد الكرة لمتابعة حالته الصحية.

قدم محمود تريزيجيه مستويات مميزة مع منتخب مصر، رغم الخروج المبكر وبالتحديد من دور الـ 16 في بطولة كأس الأمم الافريقية التي أقيمت في مصر خلال الفترة من 21 يونيو – 19 يوليو الماضيين، حيث كان من بين اللاعبين القلائل الذين تمت الإشادة بهم.

تريزيجيه مع أستون فيلا

خلال الموسم الحالي مع نادي أستون فيلا استطاع محمود تريزيجيه المشاركة في 21 مباراة بينها 12 أساسيا وغاب عن الباقي بسبب إصابة الخلفية في بداية الموسم بمتوسط دقائق بلغت 56 في المواجهة الواحدة، استطاع خلالها تسجيل هدفين، وصنع هدفاً آخر.

يستعد النادي الأهلي لمباراته أمام فريق كايزر تشيفز، والتي من المقرر إقامتها 17يوليو المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ومن ناحيه اخري يستعد النادي الأهلي لمباراته غداً أمام فريق بيراميدز، والتي من المقرر إقامتها يوم 7/1 يوليو من الشهر القادم، في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

يدخل النادي الأهلي اليوم الأربعاء معسكر مغلق استعداداً لمباراته أمام فريق بيراميدز غداً الخميس، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم مساء أمس على ملعب التتش.

حرص موسيماني على الحديث مع اللاعبين في الأمور الفنية والخططية الخاصة بمواجهة بيراميدز، التي تقام مساء الخميس المقبل، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.