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للمرة الأولى منذ عام 1996: تنسيقية شباب الأحزاب تتابع امتحانات الشهادة الثانوية السودانية بمصر«صور»

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ريهام سعيد 0 تبليغ

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/638194/للمرة-الأولى-منذ-عام-1996-تنسيقية-شباب-الأحزاب-تتابع-امتحانات-الشهادة-الثانوية-السودانية-بمصرصور

قام وفد صباح اليوم من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بزيارة المدارس التى يجرى بها اختبارات الثانوية العامة للسودانيين الذين يعيشون بمصر، وتعد هذه الزيارة الرسمية الأولى من نوعها  منذ أن بدأ إجراء هذه الاختبارات في مصر منذ عام 1996، وكان في إستقبال وفد التنسيقية السفير السوداني محمد إلياس وعدد كبير من الدبلوماسيين السودانين والشخصيات السياسية أبرزهم سهيل محجوب قنصل السودان والدكتور حسين محمد عثمان وزير مفوض ورئيس  المجلس الأعلي للجاليه السودانيه ومسؤلي التعليم والقائمين علي وضع الإمتحانات بالإضافة لعدد كبير من أولياء الأمور السودانيين وتغطية إعلامية كبيرة من قبل الإعلام السوداني.

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دوت الخليج يرصد زيارة وفد نواب تتنسيقية شباب الاحزاب لامتحانات الشهادة الثانوية للسودانيين فى مصر 

الثانوية السودانية بمصر 

تم إستقبال وفد التنسيقية بالورود وقام السفير السوداني بتقديم الشكر للوفد وأكد علي سعادته بالحضور وخاصة أنهم من البرلمانيين الشباب لتقديم نموذج يحتذي به للشباب السوداني وهذه الزيارة تأكيد علي قوة وترابط العلاقات بين الدولتين .

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فيروس كورونا 

بدأ الوفد بتفقد المركز الذي يجري به الإمتحانات ويحتوي علي مدرستين وكان ملحوظا النظام والإلتزام التام بتطبيق الإجراءات الإحترازية ، ويعد هذا المركز الأكبر علي الإطلاق داخل أو خارج السودان ويقدر عدد الطلاب بالمدرسة الأولى التى يجرى بها الاختبارات ١١٠٦ طالب، وبالمدرسة الثانية ٤٤٠ طالب، ينتمون الى دولتى السودان وجنوب السودان ويعيشون على الأراضى المصرية.

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جدير بالذكر أن أعمال الاختبارات تجري تحت إشراف إدارة الجيزة التعليمية، حيث يتم وضع الامتحانات بالسودان وإرسالها إلي مصر لإجراء الاختبار ثم يعاد إرسال الإجابات الى السودان للتصحيح وإعلان النتائج.

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ضم وفد التنسيقية النائب طارق الخولي والنائبة رشا أبو شقرة والنائب أحمد فتحي والنائب محمد تيسير مطر أعضاء مجلس النواب والنائب محمد عزمي والنائب محمد فريد أعضاء مجلس الشيوخ.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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