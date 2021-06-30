عبد المنعم إمام: ثورة ٣٠ يونيو قامت لتصحيح مسار ٢٥ يناير ونجحت في إزاحة حكم الإخوان«فيديو»

/638190/عبد-المنعم-إمام-ثورة-٣٠-يونيو-قامت-لتصحيح-مسار-٢٥-يناير-ونجحت-في-إزاحة-حكم-الإخوانفيديو

هنأ النائب عبد المنعم إمام عضو مجلس النواب، الرئيس السيسي وجميع المصريين بمناسبة حلول الذكرى الثامنة لثورة ٣٠ يونيو المجيدة، موضحا أن قامت من أجل تصحيح المسار وإستعادة دور مصر المحوري والفعال الذي افتقدته أثناء جكم الجماعة الإخوانية.

دوت الخليج يرصد كلمة النائب عبد المنعم إمام في ذكرى ثورة 30 يونيو

وأشار النائب عبد المنعم إمام في تصريحاته لتحيا مصرأن ثورة 30 يونيو جاءت لتصحيح مسار 25 يناير ونجحت في إزاحة حكم الإخوان والتخلص منهم، موضحا أنها قامت بإرساء مبادئ العزة والكرامة والوطنية والحفاظ على هوية مصر في مواجهة قوى الشر والظلام.

وعبر النائب عبد المنعم إمام عن فخره واعتزازه لمشاركته في ثورة يناير و 30 يونيو، مشيرا إلى الشعب قادر على توصيل كلمته من خلال وعيه وإداركه للامور.

انجازات ثورة يونيو 2013

هذا وهنأ المستشار الدكتور حنفي جبالي ،رئيس مجلس النواب، الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو بمناسبة حلول الذكرى الثامنة لثورة الثلاثين من يونيو.

وقال المستشار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، فى برقية التهنئة : "فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يطيب لى أن أهديكم بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن نواب الشعب أخلص التهانى، وأزكاها بمناسبة حلول ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو، تلك الثورة الفريدة بين الثورات الكبرى فى تاريخ الإنسانية بكثافة المشاركة الشعبية، ففى ظلام اليأس يولد الأمل."

وأضاف المستشار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب:"فى الثلاثين من يونيه ملك الشعب إرادته وتحطمت على أسوار حصونه قيوده ، وسطع فجر يوم جديد عمت فيه الفرحة ربوع مصر، وعلت أصوات البهجة فى كل الميادين إلا ثُلة ممن صموا آذانهم وضلوا الطريق."