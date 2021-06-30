رسمياً.. جالاتا سراي يرفض مشاركة مصطفي محمد في أولمبياد طوكيو

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أعلن نادي جالاتا سراي التركي، عن رفض مشاركة المهاجم الدولي مصطفي محمد لاعب الفريق مع منتخب مصر الاولمبي، حيث أصبح خارج قائمة أولمبياد طوكيو.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

وعاد مصطفى محمد الخميس الماضي إلى تركيا للخضوع للكشف الطبي قبل خوض التدريبات الجماعية تحت قيادة المدير الفني للفريق الأول بنادي جالطة سراي فاتح تريم، حيث يستعد جالطة سراي لمباراتي إيندهوفن فى الدور الثاني من تصفيات دوري أبطال أوروبا والتي ستقام نهاية شهر يوليو المقبل.

وفي وقت سابق قد أعلن نادي جالاتا سراي المنافس في بطولة الدوري التركي عن مواجهة إيندهوفن في تصفيات الدور الثاني من دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل 2021/2022.

وأوقعت القرعة جالطة سراي وصيف الدوري التركي أمام إيندهوفن وصيف الدوري الهولندي عن الموسم الماضي.

ويضم جالطة سراي بين صفوفه مهاجم منتخب مصر الأول والأولمبي مصطفي محمد، حيث تكمن المشكلة في تزامن المباراتين في نفس الوقت مع إقامة أولمبياد طوكيو 2020 دور المجموعات الذي يشارك به منتخب مصر الأولمبي في المجموعة الثالثة مع إسبانيا، الأرجنتين وأستراليا خلال الفترة من 22 يوليو إلى 28 يوليو.

شوقي غريب

ومن المقرر أن يعلن شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى، القائمة النهائية لأولمبياد طوكيو والتى تضم 22 لاعبا، يوم 2 يوليو المقبل، بواقع 18 لاعبا يشاركون فى الدورة الأولمبية و4 لاعبين فى القائمة الاحتياطية.

موعد بدء المعسكر

وحدد غريب، يوم 6 يوليو المقبل موعدا لبدء المعسكر الأخير للفراعنة قبل السفر إلى طوكيو للمشاركة فى الأولمبياد، وسيضم المعسكر 22 لاعبا هم الذين وقع عليهم الاختيار فى القائمة النهائية.

ويفتتح الفراعنة مشوارهم فى أوليمبياد طوكيو بمواجهة إسبانيا يوم 22 يوليو المقبل، ثم يلتقى الأرجنتين يوم 25 يوليو، ويختتم مواجهة الدور الأول بمواجهة أستراليا 28 من نفس الشهر.

كما قرر الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبى بقيادة شوقى غريب، خوض مباراتين وديتين فى شهر يوليو المقبل فى ختام الاستعداد لمشوار الفراعنة فى أولمبياد طوكيو الذى ينطلق يوم 22 يوليو المقبل.

فيما غياب محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزى عن أولمبياد طوكيو بعد رفض ناديه الانجليزى السماح للاعب بالمشاركة فى الأولمبياد، ليخرج اللاعب من حسابات جهاز المنتخب رغم أنه كان الخيار الأول لشوقى غريب وجهازه بين اللاعبين الثلاثة الكبار.