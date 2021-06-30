وزير القوى العاملة: ثورة 30 يونيو ستظل رمزًا لانتصار وتلاحم الشعب والجيش

جدة - نرمين السيد - وقال سعفان فى تهنئته للرئيس: "يسعدنى أن أهنئ فخامتكم باسم عمال مصر، بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو المجيدة، الثورة التى جاءت من شعب عظيم لتنقذ مصر من براثن الجماعة الإرهابية، ليستعيد الشعب المصرى وطنه من جديد".

وأضاف وزير القوى العاملة: "إن مواقفكم الجادة والشجاعة للعمل على تثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية والاستقرار فى كل المجالات يترسخ يوما بعد يوم بالنمو والرخاء وتوفير حياة كريمة لكل مواطن"، مؤكدا أن ثورة 30 يونيو ستظل رمزًا لانتصار وتلاحم الشعب والجيش فى استعادة الأمجاد والكرامة الإنسانية.

وأكد الوزير أن مصر استطاعت خلال 8 سنوات من العطاء تحقيق إنجازات غير مسبوقة على جميع الأصعدة، واستعادت مكانتها الدولية والإقليمية ودورها فى أمن واستقرار المنطقة، فى ظل قيادتكم الحكيمة، وكانت الإشادات الدولية خير دليل على ذلك حتى فى ظل الظروف الصعبة التى مر بها العالم فى ظل جائحة كورونا.