إنفوجراف.. السيسى يجدد العهد بمواصلة التقدم والبناء فى ذكرى 30 يونيو

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى كلمة ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الأربعاء بمناسبة بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو. والإنفوجراف التالى يعرض أبرز تصريحات الرئيس السيسى التى جاءت فى كلمته.

وأشار السيسى فى كلمته إلى أن وعى الشعب ومخزونه الحضارى العريق ساهم فى دعم جهود الدولة للمضى قدما نحو المسار الذى اخترناه معا من خلال تنفيذ رؤية استرتيجية شاملة لبناء وطن قوى ومتقدم وحديث فى جميع المجالات.

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