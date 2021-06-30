وزير الطيران المدنى يهنئ السيسى بذكرى ثورة 30 يونيو

جدة - نرمين السيد - وقال منار، في بيان للوزارة اليوم الأربعاء، إن "ثورة 30 يونيو صححت مسار البلاد، فهى فخر واعتزاز لكل مصرى استطاع أن يصنع قراره لينهض بالدولة المصرية الجديدة.. وأدعو جميع العاملين بالتحلى بروح ثورة 30 يونيو، وأن نضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار ونستلهم من روح الثورة المثابرة والعزيمة لتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات لمصرنا الحبيبة ولقطاع الطيران المدنى".
كانت شركة مصر للطيران ومطار القاهرة الدولى قد احتفلا بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو المجيدة، حيث وزع فريق من العلاقات العامة بشركتى مصر للطيران وميناء القاهرة الجوى الورود والشيكولاتة على الركاب، والتقطوا الصور التذكارية معهم، وذلك مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظا على سلامة الركاب والعاملين بالمطار.
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