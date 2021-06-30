/638181/آية-مدني-مهنأة الرئيس-السيسي-بذكرى-ثورة-يونيو-ما-تم-تحقيقة-معجزة-حقيقية-وليس-انجاز

هنأت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الرئيس السيسي وجموع الشعب المصري، بالذكرى السابعة لثورة 30 يونيو المجيدة، مؤكده أن هذه الثورة صاحبة الفضل في التقدم الذي تشهده مصر حليًا على يد الرئيس السيسي.

دوت الخليج ترصد تهنأة النائبة أيمة مدني للرئيس السيسي في ذكرى ثورة يونيو

وقالت "مدني" في بيان لها، إن الله أنعم على مصر بهذه الثورة التي أنتجت لنا جمهورية جديدة ودولة عميقة، تتوسع في تنميتها وتطورها لأبعد الحدود، متابعه أن المعارض قبل المؤيدة يشعر بحجم التنمية التي وصلت لها مصر حاليًا وأشادوا جميعهم بهذه الجهود الجبارة.

وأضافت أنه بعد الثورة تم إطلاق شعار "مصر تستطيع" لتخطي الأزمات ومواجهة التحديات التي كانت تقع على كاهل الدولة، ولكن أنتقلنا حاليًا لمرحلة أخرى تحمل شعار "مصر تستحق" بفضل جهود القيادة السياسية الحكيمة وثقة الشعب المصري العظيم في قائده.

وأكدت النائبة أن مصر شهدت تغير كبير في الكثير من المجالات، وأن ما حدث على مدار السبع سنوات الماضية معجزة حقيقية وليس مجرد انجاز، متابعه أنه على الصعيد الرياضي استطاعت مصر في الستة شهور الماضية فقط وليس سبع سنوات أن تنظم أكبر بطولات العالم في الكثير من الألعاب المختلفة إلى جانب عقد اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية"أنوكا" في ظل جائحة كورونا، وهذا الأمر لا تستطيع تحقيقة إلا دولة عظيمة.