أحمد السجيني: احتفال الدولة بـ30 يونيو يعكس ما شهدته من أعمال البناء والتعمير والتنمية بكافة القطاعات«فيديو»

/638173/أحمد-السجيني-احتفال-الدولة-بـ30-يونيو-يعكس-ما-شهدته-من أعمال-البناء-والتعمير-والتنمية-بكافة-القطاعاتفيديو

وجه النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، التهنيئه للشعب بمناسبة الذكري الثامنة لثورة 30 يونيو، والتي تتزامن ذكراها اليوم مع تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي المعدات الخاصة بمبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى.

دوت الخليج يرصد كلمة رئيس محلية النواب أثناء اجتماع اللجنة

وأضاف السجيني، خلال إجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب والمخصصة لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة التي تتعلق بقضايا وملقات محافظة القليوبية، " أن احتفال الدولة بهذه المناسبة اليوم جاءت لتعكس أعمال البناء والتعمير والتنمية، ومن شهد فاعليه استعراض المعدات الخاصة بمبادرة حياة كريمة يشعر بالاعتزاز والفخر لما تتجه إليها مصرنا الحبيبة بقيادة حكيمة.

وتابع أحمد السجيني قائلا : " الجانب الانساني كان حاضرا بقوة خلال الفاعليه اليوم، بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي وقوف الدولة بجانب ابنائها من مرضي ضمور العضلات وتحمل تكلفه علاجهم، مع توجيه وزيرة الصحة بالسفر إلي جنيف للتفاوض مع الشركات خاصة أن علاج الطفل الواحد يصل إلى 3 ملايين دولار، وذلك في موقف إنساني منقطع النظير.

واستطرد رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، بتأكيدة أن ذلك يأتي في الوقت التي نشهد تنمية في كافة المجالات حيث نبني طرق ونشق ترع وننشأ مصانع وزراعة الآلاف الأفدنة، مشيرا إلي حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تصنيع مصر للبلازما ومضي مصر قدما في هذا المجال، وقال أنه كان يحلم بها منذ كان وزيرا للدفاع.

وأشار السجيني إلي مناقشة اللجان النوعية بالمجلس مشروع القانون بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، والبعض يقول هل هذا وقته، أقول لهم : طبعا نحن نفتح كل القضايا المجتمعية التي تمس المواطن خاصة وتعرض بعض الابناء لمخاطر بسبب الحيوانات الخطرة، كذلك فتحنا قضايا ثريه اخري مثل منهجية الاعلانات ومواردها وغيرها.

في الوقت ذاته وجه محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان، التهنئة للشعب بمناسبة ذكري 30 يونيو، مؤكدا أن الدولة تشهد تطورا في كافه المجالات في ظل قيادة حكيمة.