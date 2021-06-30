/638171/رسميا-ليستر-سيتي-يعلن-عن-صفقة-من-العيار-الثقيل

أعلن فريق ليستر سيتي الإنجليزي التعاقد مع المهاجم الزامبي باستون داكا، قادما من الفريق النمساوي ريد بول سالزبورج، ويمتد عقد باستون دوكا لمدة 5 سنوات مع فريق ليستر سيتي، حيث ينتهي في مطلع 2026.

أرقام مهاجم ليستر سيتي الجديد

قضى الزامبي باستون داكا مع الفريق النمساوي ريد بول سالزبورج 4 مواسم، حصد من خلالهم 7 ألقاب، ولعب 125 مباراة في جميع المسابقات مع الفريق النمساوي، وسجل خلالهم 68 هدف، واستطاع باستون داكا الحصول على هداف الدوري النمساوي في موسمه الأخير مع فريق ريد بول سالزبورج، حيث سجل 27 هدف من 28 مباراة خاضها معلا الفريق في بطولة الدوري.

ليستر سيتي يتعاقد مع باستون داكا

تألق باستون داكا الذي يبلغ 22 عاما، مع فريق ريد بول سالزبورج خلال الفترة الأخيرة، مما جعل إداراة الفريق الإنجليزي ليستر سيتي يتعاقد معه لمدة 5 سنوات، تبدأ من الموسم المقبل وحتى 2026. وعبر باستون داكا عن سعادته بإنضمامه إلى الثعالب الإنجليزية عبر قناة الفريق، قائلا"أنا سعيد جدا بالإنضمام إلى فريق ليستر سيتي، وبالنسبة لي هو حلم للعب لهذا النادي التاريخي الرائع، لقد كان حلمي منذ الصغر وأنا متحمس للغاية وأتطلع إلى ما هو قادم".

وتابع "أن أتابع فريق ليستر سيتي منذ فترة طويلة، خوصا في الموسم الذي توج به الفريق ببطولة الدوري الإنجليزي، وأشعر أنه المكان الأفضل بالنسبة لي، وذلك لأنه من الفريق التي تقاتل وتناضل من أجل الألقاب"

واختتم "سأحاول بذل كل ما لدي لمساعدة الفريق للحصول على العديد من البطولات، والتي من أهمها بطولة دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي، وسأبذل قصارى جهدي لمساعدة لنادي كل يوم، وأتمنى رؤية جماهير ليستر سيتي داخل الملعب قريبا".

بداية مسيرة داكا داخل الملاعب

الجدير بالذكر أن باستون داكا بدأ مشواره الكروي في الفريق الزامبي نشانجا رينجرز ثم فريق كافو سيلتك، وذلك قبل أن ينضم إلى صفوف الدوري النمساوي عن طريق اللعب لفريق ليفرينج النمساوي في عام 2017 في الدرجة الثانية على سبيل الإعارة.

انضم داكا إلى فريق ريد بول سالزبورج، واستطاع التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للشباب لموسم 2017/2018، وذلك على حساب فريق بنفيكا.