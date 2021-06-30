/638166/صحف-مغربية-تكشف-مصير-ملعب-الأهلي-وكايزر-تشيفيز-في-نهائي-إفريقيا

كشفت تقارير صحفية مغربية، عن مصير الملعب الذي سيحتضن نهائي دوري أبطال إفريقيا2020-2021، الذي سيجمع الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وذكر موقع "هسبورت" المغربي:”أن الأخير لم يتلق أي اتصال أو مراسلة من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، حتي الآن، لتغيير مكان المباراة النهائية لدوري الأبطال، والمقرر إقامتها بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، في 17 من يوليو المقبل.

ومن ناحيه اخري يستعد النادي الأهلي لمباراته المقبلة أمام فريق بيراميدز، والتي من المقرر إقامتها يوم 7/1 يوليو من الشهر القادم، في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وحقق النادي الأهلي الفوز علي فريق الترجي التونسي حيث قام بتسجيل الهدف الأول للمارد الأحمر ،على معلول عن طريق ضربة جزاء حصل عليها طاهر محمد طاهر، ثم أحرز الهدف الثاني محمد شريف من أسيست محمد مجدي أفشة، ثم سجل الهدف الثالث للمارد الأحمر حسين الشحات، والذي دفع به بيتسو موسيماني المدير الفني لنادي الأهلي، كبديل في بداية الشوط الثاني.

تشكيل الأهلي أمام الترجي

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: على معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، أكرم توفيق.

في خط الوسط: حمدي فتحي، أليو ديانج، عمرو السولية.

في خط الهجوم: محمد مجدي أفشة، محمد شريف، طاهر محمد طاهر.

شارك وليد سليمان في مباراة الترجي التونسي في النصف ساعة الأخيرة من المباراة، وظهر بشكل قوي في أخر أجواء المباراة في العديد من التمريرات الحاسمة لمحمود كهربا، والضغط علي الترجي من الأمام.

واصل النادي الأهلي تدريباته الجماعية داخل”التتش” امس الثلاثاء، استعداداً لمواجهة بيراميدز، وشهدت المران تألق مصطفي شوبير حارس الفريق خلال التدريبات التي إقيمة بعد تصديه لهدف فيما تقمص شخصية محمد الشناوي حارس مرمي المارد الأحمر، حيث استعرض مهاراته في حراسة المرمي.

ولم يشارك عمرو السولية في مران الأهلي الجماعي أمس الثلاثاء بسبب شعوره بالإجهاد من كثرة المشاركات في الفترة الأخيرة، وفضل الجهاز الفنى إراحته من المران الجماعي مكتفيا بخوض تدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق الأحمر بالأمس.