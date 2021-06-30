/638167/الرئيس-السيسى-مصر-وجدت-طريقها-للتنمية-الحقيقية-مدعومة-باصطفاف-ودعم-شعبها-العظيم

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن ثورة 30 يونيو مثلت نموذجا فريدا فى تاريخ الثورات الشعبية، حيث جسدت معانى وقيم غالية أهمها قدرة الشعب المصرى على تجاوز ما يتعرض لها من تحديات من خلال الوحدة والاصطفاف الوطنى.

ثورة 30 يونيو نموذج فريد فى تاريخ الثورات الشعبية

وأضاف الرئيس السيسى خلال كلمته بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو: "لا يخفى عليكم أن الدولة واجهت تلك التحديات بكافة أدوات قوتها الشاملة على مدار السنوات الماضية". سواء الإرهاب الذى نجحت قوات الجيش والشرطة البواسل في محاصرته وكسر شوكته أو محاولات بث عدم الاستقرار والفوضى التي لفظها هذا الشعب العريق.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر قد وجدت طريقها للتنمية الحقيقية مدعومة باصطفاف ودعم شعبها العظيم للاستمرار في العمل والتطوير والبناء والإصلاح لمجابهة التحديات التي طال أمدها في الدولة.