الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية يلتقي بممثلة منظمة الصحة...

استقبل السفير محمد خليل، الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، الدكتورة "نعيمة قصير" ممثلة منظمة الصحة العالمية في القاهرة، حيث ناقش الجانبان سُبُل تعزيز التعاون المشترك في أفريقيا من أجل تحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ الخاص برفع القدرات الصحية، وكذا أهداف أجندة الاتحاد الأفريقي ٢٠٦٣.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سياسة الوكالة نحو استشراف آفاق التعاون مع الشركاء الدوليين، بهدف تبادل الرؤى والاستفادة من الخبرات المتوفرة وتنفيذ الأنشطة التي تحقق التنمية للشعوب الأفريقية، بجانب إهتمام الوكالة بتعزيز آليات التعاون الثلاثي والتعاون الجنوب جنوب.