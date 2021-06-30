شاركت السفيرة دينا الصيحي سفيرة مصر لدى نيوزيلندا في ندوة للترويج للتجارة والاستثمار في مصر وإفريقيا، نظمها مجلس الأعمال النيوزيلندي الأفريقي، وبمشاركة سفير نيوزيلندا بالقاهرة.

استعرضت السفيرة المصرية خلال الندوة محاور التنمية في مصر، وجهود الحكومة المبذولة خلال السنوات الماضية للإرتقاء بالبنية التحتية وإقامة العديد من المشروعات الكبرى وتحسين حياة المواطن، مما انعكس على أداء الاقتصاد المصري إيجاباً وأدى إلى تحقيق مصر معدلات نمو إيجابية بالرغم من جائحة كورونا، مشيرة إلى المؤشرات الاقتصادية الصادرة عن المؤسسات الدولية والتي تشيد ببرامج الإصلاح التي اتخذتها الحكومة وقوة أداء الاقتصاد المصري.

قامت الصيحي كذلك باستعراض فرص التجارة والاستثمار في مصر، وما توفره المنطقة الاقتصادية الجديدة لقناة السويس من فرص استثمارية متميزة، منوهة في هذا الإطار إلى حزمة القوانين التي تبنتها الحكومة المصرية لجذب المستثمرين والمزايا التفضيلية التي توفرها لهم، وما يُتيحه الاستثمار بالسوق المصرى من فرص للنفاذ إلى الأسواق الأوروبية والأفريقية في ضوء الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر وعدد من التكتلات، وفى مقدمتها الاتحاد الأوروبى وتجمع الكوميسا وكذا الاتفاقية القارية للتجارة الحرة لأفريقيا والتي تفتح أسواق 1.3 مليار مواطن أمام المستثمرين في مصر.