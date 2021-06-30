فيديو.. نص كلمة الرئيس السيسى فى الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو

جدة - نرمين السيد - وإلى نص الكلمة:

بسم الله الرحمن الرحيم

شـعب مصـر الأبى العظيـم..

نحتفل اليوم معًا بالذكرى الثامنة لثورة "30 يونيو المجيدة" تلك الذكرى الخالدة فى وجداننا والمضيئة من تاريخ شعبنا والتى استعادت بها مصر هويتها الوطنية وصوب بها شعبها العظيم مساره ليثبت للعالم أجمع أن إرادته صلبة لا تلين، ولا يمكن كسرها وأن عزيمته راسخة لتحقيق تطلعاته المشروعة فى حياة أفضل ومستقبل مشرق لأبنائه، وللأجيال القادمة.

وأقول بكل ثقة، إن ثورة الثلاثين من يونيو مثلت نموذجًا فريدًا فى تاريخ الثورات الشعبية حيث جسدت معانى وقيمًا غالية أهمها، قدرة الشعب المصرى على تجاوز ما يتعرض له من تحديات والتى ما كان من الممكن التغلب عليها إلا بوحدته واصطفافه الوطنى.



ولا يخفى عليكم، أن الدولة واجهت تلك التحديات بكافة أدوات قوتها الشاملة على مدار السنوات الماضية سواء الإرهاب، الذى نجحت قوات الجيش والشرطة البواسل فى محاصرته وكسر شوكته أو محاولات بث عدم الاستقرار والفوضى التى لفظها هذا الشعب العريق وبالتوازى، كان علينا أيضًا مواجهة التحدى الآخر والأكبر الذى تمثل فى بناء الوعى والإدراك الواقعى بحقيقة الظروف فى مصر وسبل حل مشكلاتها والشروع فى عملية تنمية شاملة للارتقــاء بكافــة مناحى الحياة فى كل ربوع وطننا العزيز "مصـر".

وقد ساهم وعى هذا الشعب، ومخزونه الحضارى العريق فى دعم جهود الدولة للمضى قدمًا نحو المسار الذى اخترناه معًا من خلال تنفيذ رؤية استراتيجية شاملة لبناء وطن قوى متقدم وحديث، فى جميع المجالات وذلك فى إطار برنامج وطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى العميق والشامل وتعزيز قيم العلم الحـديث ومناهجـه فى جميـع أوجـه حياتنا وذلك كخطوة على الدرب لتغيير واقع الحياة فى مصر لما نرضاه ونفخر به ليكون حاضر ومستقبل مصر بعظمة ومجد ماضيها وليجد كل مواطن فى هذا البلد متسعًا كريمًا له ولأبنائه واليوم، وفى هذه المناسبة العزيزة علينا جميعًا أؤكد لكم أننا نسابق الزمن من أجل تحقيق تلك التطلعات التى طال انتظارها إذ قمنا على مدار الأعوام الماضية بإطلاق سلسلة متكاملة من المشروعات القوميـــة فى كل المجالات والقطاعات، بالإضافة إلى تعبئة جهود الدولة من أجـل تحسـين الظروف المعيشيـة للمواطنـين بكل فئاتهم وعلى امتداد رقعة الدولة.

وأؤكد لكم، أن مصر قد وجدت طريقها إلى التنمية الحقيقية مدعومة باصطفاف ودعم شعبها العظيم للاستمرار فى العمل والتطوير والبناء والإصلاح لمجابهة التحديات التى طال أمدها فى الدولة.

الإخوة والأخوات،

علينا جميعًا مواصلة بذل الجهود المضاعفة من أجل التغلب على التحديات المفروضة على العالم اليوم فى ظل جائحة كورونا إذ حققنا فى هذا المقام إنجازات واضحة شهدت لها جميع المؤسسات التنموية والاقتصادية الدولية من خلال المسار المتوازن الذى ســلكته الحكومــة فى التعامـل مـع الأزمـة وكلى إيمان، فى أن ما يتم بذله من جهود ضخمة من جانب أبناء مصر المخلصين والأوفياء كفيل بالاستمرار فى هذا النهج المتوازن من أجل تحقيق التقدم والتنمية الاقتصادية والاجتماعية التى يطمح إليها الشعب المصرى.

شعب مصر العظيم،

أتوجه إليكم اليوم بخالص التحية والتقدير تحية من القلب لكل مصرى ومصرية على إدراككم العميق ووعيكم الحقيقى، بمتطلبات إصلاح وطنكم لتجسدوا المثل والقدوة والنموذج وتثبتوا مجددًا مدى حكمة وعبقريــة هـذا الشعب الكريـم،

وأجدد من جانبى العهد معكم على الاستمرار كتفًا بكتف ويدًا بيد فى إرساء قواعد وأسس متينة لمواصلة التقدم والبناء، والانطلاق نحو مستقبل أفضل لكم ولأبنائكم مستلهمين فى ذلك روح ثـورة 30 يونيـــو المجيدة.

كل عام وأنتم بخير.. ومصر فى تقدم وأمان واستقرار،

تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر،

والسلام عليكم ورحمة الله وبركات