عاجل.. السيدة انتصار السيسى: الشعب المصرى أثبت عبقريته فى 30 يونيو

جدة - نرمين السيد - وكتبت السيدة انتصار السيسى، عبر حسابها الرسمى على موقع "فيسبوك"، "أهنئ الشعب المصرى بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة الثلاثين من يونيو، التى ضرب فيها المصريون المثل والقدوة، فى مشهد تاريخى توحدت فيه كل مؤسسات الدولة الوطنية بكل أفرادها وأطيافها وفئاتها، ليثبتوا مجددًا مدى الحكمة والعبقرية التى يتمتع بها هذا الشعب الكريم.. كل عام وأنتم بخير ومصر الغالية فى أمان واستقرار وسلام".

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