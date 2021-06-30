الجيزة تضبط أعمال بناء مخالف وتعديات على أراضى زراعية

جدة - نرمين السيد - وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز بإتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاستعادة حقوق الدولة كاملة، وإنهاء جميع الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضى الدولة، ومواجهة البناء المخالف والتعديات على الأراضى الزراعية بشكل رادع.

من جانبه ضبط حى العمرانية أعمال بناء مخالف بعقار كائن فى 10 شارع الناصر، المتفرع من ترعة الزمر، حيث استئنف المخالف بناء حوائط بدور مخالف، وأوقفت الأعمال واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

كما ضبط أعمال تحويل وحدات من الغرض السكنى للتجارى بمدينة التحرير بحى شمال الجيزة، وتم ايقاف الأعمال ومصادرة المعدات المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وضبطت المحافظة 6 حالات تعدى بالبناء المخالف على أراضى زراعية بمركز منشأة القناطر، وشملت ضبط أعمال بناء مخالف على مساحة 150 مترا بقرية المناشى البلد، وتم التعامل الفورى معها وإزالتها، إضافة إلى ضبط تعدى على مساحة 700 متر بوحدة برقاش، وأوقفت الأعمال وأزيلت فى المهد إلى جانب إيقاف أعمال وإزالة بقرية «أم دينار» لحالة تعلية ببناء مخالف على مساحة 70 مترا، إضافة إلى ضبط حالة تعدى على أرض زراعية ببناء مخالف بقرية «بهرمس» وأوقفت الأعمال وأزيلت فى المهد، كما تم تنفيذ قرار إزالة رقم 153 لسنة 2021 بناحية أبوغالب، عبارة عن تعديات على أراضى زراعية، وتم التحفظ على المخالفين بمعرفة الشرطة للعرض على النيابة العسكرية .

كما رصدت حالة تعدى بالبناء المخالف بوحدة برقاش بمنشاة القناطر، عبارةأ عن سور وبداخله قواعد خرسانية على مساحه 300 متر تقريبا بقريه «ذات الكوم»، وتم إيقاف الأعمال وتنفيذ الإزالة الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وأزال مركز ومدينة البدرشين حالة بناء مخالف على أراضى زراعية، عبارة عن أسوار على مساحة 100 متر تقريبا بقرية الشوبك الغربى، وإزالة سمل فى المهد معد للبناء على مساحة 250 مترا تقريبا، بمنطقة «أبو والى» بمدينة الحوامدية.