صدمة جديدة للمنتخب الأولمبي...شوبير يعلن موقف موسيماني من مشاركة رباعي الأهلي في الأولمبياد

/638156/صدمة-جديدة-للمنتخب-الأولمبيشوبير-يعلن-موقف-موسيماني-من-مشاركة-رباعي-الأهلي-في-الأولمبياد

أعلن الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن أخر تطورات، موافقة إداراة المارد الأحمر بقيادة محمود الخطيب رئيس مجلس الإداراة، وبيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، على انضمام لاعبي الفريق لصفوف المنتخب الأولمبي للمشاركة فى "أولمبياد طوكيو 2021".

تصريحات شوبير عن مشاركة ربعاي الأهلي مع المنتخب الأولمبي

وأكد أحمد شوبير، في تصريحات إذاعية "رفض بيتسو موسيماني مدرب الأهلي، انضمام انضمام محمد الشناوي حارس مرمى الفريق وأكرم توفيق وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر، للمنتخب الأولمبي، وذلك بسبب إصراره على الإعتماد على الرباعي في نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي".

وتابع شوبير:"مدرب النادي الأهلي، وافق على انضمام ثلالثي الأهلي مصطفى شوبير وأحمد رمضان بيكهام وناصر ماهر، للمنتخب الأولمبي، وذلك بسبب عدم إعتماده عليهم بشكل أساسي".

صدمة أخرى للمنتخب الأولمبي

كما رفضت إداراة الفريق الإنجليزي ليفربول، مشاركة النجم الدولي محمد صلاح مع المنتخب الأولمبي، وذلك بسبب تحضير الفريق للموسم المقبل، للمنافسة في بطولة الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

تأهل النادي الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي تأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، وذلك بعد تغلبه على فريق الترجي التونسي في مبارتي الذهاب والعودة ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث انتهت المباراة الأولي والتي لعب في ملعب رادس بتونس بنتيجة هدف دون رد، وقام بإحراز هدف المباراة محمد شريف مهاجم الفريق الأحمر.

بينما انتهت مباراة الإياب بين الفريقين والتي أقيمت بالقاهرة بنتيجة 3/0، وأحرز الهدف الأول التونسي علي معلول بينما أحرز الهدف الثاني محمد شريف، وسجل حسين الشحات الهدف الثالث والأخير في المباراة، ليتأهل بذلك المارد الأحمر إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي حيث استطاع الفريق الأحمر الموسم السابق التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب فريق الزمالك بنتيجة هدفين مقابل هدف، حيث أحرز الهدف الأول في المباراة عمرو السولية لاعب خط وسط الأهلي، وقام محمود عبدالرازق شيكابالا بالتعادل لفريق الزمالك، ليقوم محمد مجدي أفشة لاعب خط وسط النادي الأهلي بإحراز هدف الفوز للمارد الأحمر.