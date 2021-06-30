إمام منصور لـتحيا مصر: ثورة ٣٠ يونيو أعادت مصر للطريق الصحيح وحققت الأمن والأستقرار للمواطنين«فيديو»

/638154/إمام-منصور-لـتحيا-مصر-ثورة-٣٠-يونيو-أعادت-مصر-للطريق-الصحيح-وحققت-الأمن-والأستقرار-للمواطنينفيديو

هنأ النائب إمام منصور،عضو مجلس النواب، الشعب المصري والرئيس السيسي والقيادة السياسية، بمناسبة حلول ذكرى ثورة 30يونيو2013، مؤكدا انها ثورة لتصحيح المسار وإعادة مصر للطريق الصحيح، لافتة إلى أن الشعب المصري كان ينتظر “رصاصة رحمة”، للتخلص من المعاناة التي اعقبت ثورة يناير .

ذكرى ثورة 30 يونيو 2013

ولفت النائب إمام منصور، عضو مجلس النواب، فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج ،إلى المشروعات القومية التي نفذت اعقاب ثورة 30 يوتيو وفى عهد الرئيس السيسي، مشيرا إلى المبادرات الرئاسية واعلان "مصر بلا عشوائيات"، ففي عام 2020 تم الانتهاء من 90% من المناطق العشوائية بالمحافظات، كما هناك خطة وضعت لكامل محافظات الجمهورية، ضمن الجهود الحكومية لإنهاء ملف العشوائيات تماماً، وسينتهي خلال القريب العاجل بعض المشروعات المتبقية من خطة تطوير العشوائيات والمناطق الخطرة وغير الآمنة في مصر، ويتواكب توقيت هذا الإعلان مع احتفالات مصر بذكرى ثورة "30 يونيو".

انجازات ثورة يونيو 2013

هذا وهنأ المستشار الدكتور حنفي جبالي ،رئيس مجلس النواب، الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو بمناسبة حلول الذكرى الثامنة لثورة الثلاثين من يونيو.

وقال المستشار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، فى برقية التهنئة : "فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يطيب لى أن أهديكم بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن نواب الشعب أخلص التهانى، وأزكاها بمناسبة حلول ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو، تلك الثورة الفريدة بين الثورات الكبرى فى تاريخ الإنسانية بكثافة المشاركة الشعبية، ففى ظلام اليأس يولد الأمل."

وأضاف المستشار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب:"فى الثلاثين من يونيه ملك الشعب إرادته وتحطمت على أسوار حصونه قيوده ، وسطع فجر يوم جديد عمت فيه الفرحة ربوع مصر، وعلت أصوات البهجة فى كل الميادين إلا ثُلة ممن صموا آذانهم وضلوا الطريق."