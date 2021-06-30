أيمن محسب: ٣٠ يونيو ثورة حقيقية صححت مسار ٢٥ يناير وبعثت الأمل من جديد لدى المصريين«فيديو»

/638153/أيمن-محسب-٣٠-يونيو-ثورة-حقيقية-صححت-مسار-٢٥-يناير-وبعثت-الأمل-من-جديد-لدى-المصريينفيديو

وأشار النائب أيمن محسب في تصريحاته لـ دوت الخليج أن ثورة 30 يونيو هي الثورة الحقيقية التي صححت مسار الدولة المصرية وانقذتها من منعطف تاريخي كاد أن يودي بها إلى الخراب، موضحا أن مصر من الدول ذات الطابع التاريخي والحضاري منذ أيام الفراعنة.

ولفت النائب أيمن محسب إلى أن ثورة 30 يونيو قامت بإحياء الدولة من جديد، وذلك بالتطور الغير مسبوق في كافة قطاعات الدولة، منوها إلى أن الانجازات لم تقتصر على مجال واحد بل شملت الجميع من تعليم وصحة ونقل ومواصلات وبناء مدن جديدة والريف المصري الذي عانى طويلا من التهميش.

رئيس النواب يهنئ السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو

هذا وهنأ المستشار الدكتور حنفي جبالي ،رئيس مجلس النواب، الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو بمناسبة حلول الذكرى الثامنة لثورة الثلاثين من يونيو.

وقال المستشار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، فى برقية التهنئة : "فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يطيب لى أن أهديكم بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن نواب الشعب أخلص التهانى، وأزكاها بمناسبة حلول ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو، تلك الثورة الفريدة بين الثورات الكبرى فى تاريخ الإنسانية بكثافة المشاركة الشعبية، ففى ظلام اليأس يولد الأمل."

وأضاف المستشار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب:"فى الثلاثين من يونيه ملك الشعب إرادته وتحطمت على أسوار حصونه قيوده ، وسطع فجر يوم جديد عمت فيه الفرحة ربوع مصر، وعلت أصوات البهجة فى كل الميادين إلا ثُلة ممن صموا آذانهم وضلوا الطريق."