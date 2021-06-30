هاري كين برسالة تحفيزية: شكراً لكل الجمهور في ويمبلي وفي جميع انحاء البلاد

/638152/هاري-كين-برسالة-تحفيزية-شكرا لكل-الجمهور-في-ويمبلي-وفي-جميع-انحاء-البلاد

عبر هاري كين، مهاجم وقائد منتخب إنجلترا وفريق توتنهام هوتسبير، عن سعادته بتلقي رسائل دعم وحب وتحية من قبل جماهيره، حيث قرر الرد على بعضها.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب هاري كين عبر حسابة الشخصي” تويتر”: "شكراً لكل الجمهور في ويمبلي وفي جميع انحاء البلاد، دعمكم كان مذهلًا، لنستمر”.

تأهل منتخب إنجلترا إلى ربع نهائي في بطولة يورو 2020، بعد الفوز على ألمانيا بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم أمس، وشهد على اللقاء ملعب ويمبلي في الدور السادس عشر.

تشكيل منتخب ألمانيا

حارس المرمى: مانويل نوير

الدفاع: أنتونيو روديجير- ماتس هوملز - ماتياس جنتر

الوسط: روبن جوسنز- ليون جورتسكا - توني كروس - جوشوا كيميتش

الهجوم: كاي هافيرتز- توماس مولر - تيمو فيرنر

أهداف المباراة

جاء الهدف الأول في المباراة في الدقيقة الخامسة والسبعون من عمر المباراة عن طريق رحيم ستيرلينج من خلال تمريرات قصيرة بين لاعبي منتخب إنجلترا على حدود منطقة الجزاء، ومن ثم كرة عرضية أرضية من لوك شو من الطرف الأيسر قابلها رحيم سترلينج بتسديدة داخل الشباك.

ألمانيا تهدر التعادل

أهدر المنتخب الألماني أخطر الهجمات له في المباراة في الدقيقة الثانية والثمانون من عمر المباراة من خلال هجوم مرتد لصالح منتخب ألمانيا، ومن ثم تمريرة سحرية من هافرتس إلى مولر الذي انفرد بالمرمى وسدد كرة أرضية مرت بجوار القائم الأيمن ليهدر فرصة التعادل.

وجاء الهدف الثاني في المباراة في الدقيقة السادسة والثمانون من عمر المباراة عن طريق هاري كين، من خلال هجوم مرتد لصالح إنجلترا عن طريق لوك شو الذي مررها إلى جريليش، ومن ثم أرسل كرة عرضية من يسار منطقة الجزاء على رأس هاري كين مهاجم إنجلترا.

عتبر هذا الفوز بمثابة انتهاء هيمنة واضحة وتاريخية لألمانيا أمام إنجلترا في البطولات الكبرى سواء كأس أوروبا أو كأس العالم

وتمكنت إنجلترا من إقصاء ألمانيا في بطولة كبيرة لأول مرة منذ عام 1966، وحققت الفوز الأول على ملعب ويمبلي منذ عام 1975، والفوز الأول في بطولة كبيرة منذ عام 2000

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وحافظت إنجلترا على شباكها في أول 4 مباريات في يورو 2020، ولأول مرة في بطولة كبيرة منذ مونديال 1966 عندما توجت باللقب الوحيد في تاريخها، بجانب كونها المنتخب الوحيد الذي لم يستقبل أي هدف في هذه النسخة