/638151/قهرة-سائق---احتراق-سيارة-تاكسي-أعلى-الطريق-الدائري-فيديو
داول رواد مواقع التواصل الاجتماعي«فيسبوك» منذ قليل، مقطع فيديو لسيارة تاكسي، تحترق أعلى الطريق الدائري، وظهر في الفيديو سائق السيارة، بعدما تمكن من الخروج منها قبل اشتعالها وانفجارها.
دوت الخليج يرصد فى السطور التالية تفاصيل تصادم 6 سيارات وتفحم إحداها ما أدى إلى تعطل حركة المرور بشكل مؤقت
ومن جهة أخرى، شهد الطريق الدائري المؤدي إلى منطقة المعادي حادث سير مروع، عقب تصادم 6 سيارات وتفحم إحداها، اليوم الإربعاء ، مما أدى إلى تعطل حركة المرور بشكل مؤقت.
ترجع تفاصيل الحادث عندما تلقي رئيس قسم شرطة البساتين إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بقيادة اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، يفيد بوقوع مصادمة بين 6 سيارات، ووجود مصابين أعلى الدائري التابع لدائرة قسم شرطة البساتين.
شهد طريق الشرقية خلال الساعات الأولي صباح اليوم الإثنين، مصرع مواطن وأصيب ٢٢ آخرون، بإصابات مختلفة في حادثين أعلى الطريق وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلأى مكان الحادث، وتم نقل المتوفي إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة والمصابين إلى المستشفى لتلاقي العلاج اللازم، وتم تحرير المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
إصابة 9 أشخاص فى حادث بين سيارة ميكروباص ونقل بطريق «مصر - إسكندرية»إصابة 9 أشخاص فى حادث بين سيارة ميكروباص ونقل بطريق «مصر - إسكندرية»
الحادث الأول
شهد الطريق الدائري الإقليمي بالعاشر من رمضان، إصطدام سيارة نقل ثقيل محملة بشحنة من الحديد، بسيارة نقل بسبب التخطي الخاطئ والسرعة الجنونية، وأسفر عن ذلك مصرع أحمد عبدالغفار ٣٠ سنة، وإصابة ٢ آخرين باشتباه كسر بقاع الجمجمة وكدمات وجروح.
الحادث الثاني
كما وقع الحادث الثاني بطريق القاهرة الاسماعلية الصحراوي أمام مصنع حديد بمدخل مدينة العاشر من رمضان حيث اصطدم أتوبيس بميكروباص ونتج عن ذلك إصابة 21مواطنا من مستقلي السيارتين بكدمات وجروح سطحية تترواح أعمارهم ما بين ١٧ سنة و٤١ سنة.
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