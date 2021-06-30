بقيمة 1.2 مليون جنيه.. ضبط 180 طربة حشيش في الإسماعيلية

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دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل تفاصيل ضبط 180 طربة لجوهر الحشيش

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، تابعت نشاط (اثنين من العناصر الإجرامية)، تخصصًا في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما متخذان من دائرة مركز شرطة الإسماعيلية بمحافظة الإسماعيلية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وبعد تقنين الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسماعيلية، تم استهدافهما وضبطهما حال استقلالهما سيارتين بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية وبحوزتهما (180 طربة لمخدر الحشيش وزنت 18 كيلو جرام – مبلغ مالي – 2 هاتف محمول)، وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ( 1.260.000 – مليون ومائتان وستون ألف جنيه تقريباً).

وفى سياق أخر أمرت الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، تجديد حبس زوج علا القرضاوي، 45 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة في اتهامه وزوجته علا القرضاوي بالتواصل مع وسائل إعلام وقنوات فضائية محرضة ضد الدولة، والانضمام لجماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد كامل عبدالستار، وعضوية المستشارين محمود زيدان ومحمد نبيل، وسكرتارية أحمد صبحي.

العناصر الإرهابية

ووجهت النيابة العامة للمتهمين في نفس القضية ومن بينهم علا القرضاوي ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.