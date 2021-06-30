فريدة الشوباشي لـ دوت الخليج: ثورة 30 يونيو نبراس مضيء لمستقبل مصر «فيديو»

/638146/فريدة-الشوباشي-لـ-تحيا-مصر-ثورة-30-يونيو-نبراس-مضيء-لمستقبل-مصر-فيديو

هنأت النائبة فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، الشعب المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة مرور 8 سنوات على ثورة يونيو 2013، مؤكدة أنها ثورة حقيقة كانت بداية الأمل لاستعادة مصر لمكانها ومكانتها بفضل توجيهات الرئيس السيسي.

ذكري ثورة 30 يونيو

وأشارت النائبة فريدة الشوباشي، فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج لىخروج اكثر من 40 مليون مصري، مثل ما خرجو عند تنحي الرئيس الراحل جمال عبد الناصر،مشيرة إلى أن الرئيس السيسي دائما ينحاز للمواطن البسيط ، ويتابع جيدا ما يدور فى الشارع المصري، مؤكدة أن ثورة 30 يونيو نبراس لمستقبل مصر وللاجيال القادمة .

رئيس النواب يهنئ السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو

هذا وهنأ المستشار الدكتور حنفي جبالي ،رئيس مجلس النواب، الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو بمناسبة حلول الذكرى الثامنة لثورة الثلاثين من يونيو.

وقال المستشار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، فى برقية التهنئة : "فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يطيب لى أن أهديكم بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن نواب الشعب أخلص التهانى، وأزكاها بمناسبة حلول ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو، تلك الثورة الفريدة بين الثورات الكبرى فى تاريخ الإنسانية بكثافة المشاركة الشعبية، ففى ظلام اليأس يولد الأمل."

وأضاف المستشار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب:"فى الثلاثين من يونيه ملك الشعب إرادته وتحطمت على أسوار حصونه قيوده ، وسطع فجر يوم جديد عمت فيه الفرحة ربوع مصر، وعلت أصوات البهجة فى كل الميادين إلا ثُلة ممن صموا آذانهم وضلوا الطريق."