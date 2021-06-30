الرئيس السيسي: ثورة 30 يونيو ذكرى خالدة في وجداننا ومضيئة بتاريخ شعبنا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى: "شعب مصر الآبى العظيم، نحتفل اليوم بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو المجيدة، تلك الذكرى الخالدة في وجداننا والمضيئة من تاريخ شعبنا، التى استعادت بها مصر هويتها الوطنية وصوب بها شعبه العظيم مساره".

وأضاف الرئيس السيسى خلال كلمته بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو: شعب مصر أثبت للعالم أن أرادته صلبة لا تلين ولا يمكن كسرها وأن عزيمته راسخة لتحقيق تطلعاته المشروعة في حياة أفضل ومستقبل مشرق لأبنائه والأجيال القادمة.