قطاع الطيران المدني يحتفل بالذكرى الثامنة لثورة ٣٠ يونيو المجيدة

تحت رعاية وزارة الطيران المدني، وفي أجواء يسودها البهجة والسرور و على أنغام الموسيقى الوطنية ،احتفلت شركة مصر للطيران ومطار القاهرة الدولي بالذكرى الثامنة لثورة ٣٠ يونيو المجيدة ، حيث قام فريق من العلاقات العامة بشركتي مصر للطيران وميناء القاهرة الجوى بتوزيع الورود و شيكولاته بشعار علم مصر علي الركاب وقاموا بإلتقاط الصور التذكارية معهم مع الإلتزام بكافة الإجراءات الإحترازية والوقائية حفاظاً على سلامة الركاب والعاملين بالمطار.

و بهذة المناسبة، هنأ الطيار محمد منار وزير الطيران المدني فخامة رئيس الجمهورية وشعب مصر العظيم والعاملين بقطاع الطيران بذكرى الثورة المجيدة مؤكداً على أن ثورة ٣٠ يونيو صححت مسار البلاد فهى فخر و اعتزاز لكل مصري استطاع أن يصنع قراره لينهض بالدولة المصرية الجديدة ، كما حث سيادته جميع العاملين بالتحلى بروح ثورة ٣٠ يونيو وأن نضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار ونستلهم من روح الثورة المثابرة والعزيمة لتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات لمصرنا الحبيبة ولقطاع الطيران المدني .