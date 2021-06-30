القوى العاملة: تدريب 20 شخصا على الفندقة الشاملة فى سوهاج الأحد المقبل

وقال سعفان، خلال بيان للوزارة اليوم الأربعاء: "يأتى التدريب الفندقى ضمن المشروع الوطنى للنهوض بمهارات الشباب (مهنتك مستقبلك)، وهو ثمرة التعاون بين وزارة القوى العاملة وبرنامج الأغذية العالمى، بناء على مذكرة التفاهم التى وُقعت بين الجانبين، وتشمل التعاون فى مجالات رعاية القوى العاملة والتدريب المهنى والتشغيل وتوفير فرص عمل لائقة للشباب والنساء، ونشر ثقافة ريادة الأعمال وتمكين المرأة.
وأوضح الدكتور هشام أبو زيد، مدير مديرية القوى العاملة بسوهاج، أن المديرية عقدت مقابلات للمتقدمين لدورة الفندقة الشاملة والتى استمرت يومين لـ 55 شابا من الجنسين المستوفين لشروط الإعلان، وشكلت لجنة برئاسته وعضوية المهندسة دعاء عرفة مدير برامج الحماية الاجتماعية ببرنامج الأغذية العالمى، والمدربين محمد عبدالعظيم، ووليد إمام من فندق هيلتون الأقصر، وحسنى السيد مدير إدارة التدريب المهنى بالمديرية.
واعتمدت اللجنة عدة معايير للاختيار منها المؤهل العلمى والخبرات السابقة وإجادة اللغة الإنجليزية والمظهر العام، والرغبة فى العمل الفندقى بعد إتمام التدريب.
وأشار إلى أنه جرى اختيار 20 متدربا نصفهم من الإناث، وباقى المتقدمين ممن اجتازوا الاختبار سيكون لهم الأولوية فى الدورات المقبلة.
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