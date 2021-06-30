عاجل.. السيسى: وعى الشعب ساهم فى دعم جهود الدولة

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس السيسى خلال كلمة له بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة اليوم الأربعاء، أن كان على الدولة أيضا مواجهة التحدى الآخر والأكبر الذى تمثل فى بناء الوعى والإدراك الواقعى بحقيقة الظروف فى مصر وسبل حل مشكلاتها والشروع فى عملية تنمية شاملة للارتقاء بكل مناحى الحياة.

وأشار السيسى إلى أن وعى الشعب ومخزونه الحضارى العريق ساهم فى دعم جهود الدولة للمضى قدما نحو المسار الذى اخترناه معا من خلال تنفيذ رؤية استرتيجية شاملة لبناء وطن قوى ومتقدم وحديث فى جميع المجالات.

وأكد أن مصر استعادت بثورة 30 يونيو هويتها الوطنية وصوب بها شعبها العظيم مساره، ليثبت للعالم أجمع أن إرادته صلبة لا تلين ولا يمكن كسرها وأن عزيمته راسخة لتحقيق تطلعاته المشروعة فى حياة أفضل.

ولفت الرئيس إلى أن البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى وتعزيز قيم العلم الحديث ومناهجه فى جميع أوجه حياتنا بمثابة خطوة على الدرب لتغيير واقع الحياة فى مصر لما نرضاه ونفخر به ليكون حاضر ومستقبل مصر.