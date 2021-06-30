محافظ المنيا يوجه بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات

جدة - نرمين السيد - شدد أسامة القاضى محافظ المنيا، على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف حملات النظافة بالشوارع والميادين، وإزالة كل التراكمات بالمدن والقرى بشكل مستمر، كما وجه المحافظ بالمتابعة والإشراف على رفع كفاءة منظومة القمامة بجميع المراكز والقرى وإعداد تقارير يومية عن ذلك.





وتنفيذا لتكليفات المحافظ، واصلت الوحدة المحلية لمدينة المنيا، حملات النظافة، إذ تم رفع 30 طن مخلفات، بحى جنوب المدينة، ويتم نقل المخلفات إلى المقالب العمومية بالظهير الصحراوى، بمعدات الوحدة المحلية، بالإضافة الى إزالة تعديات واشغالات على قطعة أرض، بحى جنوب المدينة، كما تم تمهيد الشارع بالكامل، بالإضافة إلى استمرار أعمال النظافة بنزلة حسين، بطريق طراد النيل من قرية نزلة حسين حتى قرية الحوارته.

وأجرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى، أعمال النظافة، ورفع المخلفات والتراكمات اليومية من نقاط التجميع بقرية منبال، ويتم نقل المخلفات إلى المقالب العمومية بالظهير الصحراوى بمعدات الوحدة المحلية، حفاظا على البيئة وحياة المواطنين وتوفير بيئة صحية للمواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وخصوصا كورونا وتيسيرا لحركة المواطنين.

كما واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار، تطبيق توجيهات الدولة الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتطبيق الغرامة الفورية على المواطنين والسائقين الغير مرتدين للكمامات.