عاجل.. السيسى: 30 يونيو نموذجا فريدا فى تاريخ الثورات الشعبية

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى إن مصر استعادت بثورة 30 يونيو هويتها الوطنية وصوب بها شعبها العظيم مساره، ليثبت للعالم أجمع أن إرادته صلبة لا تلين ولا يمكن كسرها وأن عزيمته راسخة لتحقيق تطلعاته المشروعة فى حياة أفضل.





وأضاف الرئيس السيسى خلال كلمة له بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة اليوم الأربعاء، أن 30 يونيو مثلت نموذجا فريدا فى تاريخ الثورات الشعبية جسدت معانى وقيما غالية أهمها قدرة الشعب المصرى على تجاوز ما يتعرض له من تحديات. وأكد الرئيس أن البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى وتعزيز قيم العلم الحديث ومناهجه فى جميع أوجه حياتنا بمثابة خطوة على الدرب لتغيير واقع الحياة فى مصر لما نرضاه ونفخر به ليكون حاضر ومستقبل مصر.

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