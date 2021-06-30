إصابة 5 أشخاص فى تصادم 3 سيارات بمحور المحمودية فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - ورد بلاغ قسم شرطة الرمل ثان يفيد وقوع حادث تصادم بين ميكروباص وسيارة نقل وأخرى ملاكى بمحور المحمودية، انتقل ضباط القسم رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ. وتبين من الفحص تخطى ميكروباص جزيرة منتصف الطريق المشار إليه بسبب اختلال عجلة القيادة واصطدامه بسيارة ملاكى وأخرى ربع نقل فى الاتجاه المعاكس. أسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص بكدمات وكسور، تم نقلهم لمستشفى جمال حمادة بمنطقة كرموز، لتلقي العلاج اللازم. تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الرمل ثان، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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