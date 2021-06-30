صور.. قافلة طبية مجانية بمستوصف الصيادين وسط الإسكندرية

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جدة - نرمين السيد - وتضمنت القافلة التى استمرت على مدار يوم واحد 4 عيادات طبية متخصصة هى "الباطنة، تنظيم الأسرة، النسا والتوليد، الأطفال"، فضلا عن الفحص المبكر لسرطان الثدى.
وقال اللواء حسام الشيخ، رئيس حى الجمرك، إنه تم الكشف على نحو 125 شخصا، واستخراج 15 بطاقة رقم قومى للسيدات، فضلا عن إنهاء أوراق محو الأمية لـ 10 آخرين.
وأضاف رئيس حى الجمرك، اليوم الأربعاء، أن القافلة شملت إقامة معرض لمنتجات الأسر المنتجة، وتنظيم ندوات عن تنظيم الأسرة والفحص المبكر للثدى والحصول على لقاح كورونا.
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