إنفوجراف.. أبرز تصريحات الرئيس السيسى عن قطاع الصحة

جدة - نرمين السيد - فتح الرئيس عبدالفتاح السيسى ملف القطاع الصحى فى مصر، خلال تفقده اليوم الأربعاء، اصطفاف المعدات والمركبات والآلات الهندسية لجهات الدولة المختلفة المشاركة فى مبادرة حياة كريمة.





وقال الرئيس السيسى إن هناك وسائل للكشف المبكر عن مرض الضمور العضلى ويمكن علاجه، مشيرًا إلى أن تكلفته إلى 3 ملايين دولار للطفل الواحد.

وأكد أن الدولة ستتحمل تكاليف علاج مرض الضمور العضلى بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى والتبرعات لصالح صندوق تحيا مصر.

وأشار إلى أنه علم من المسؤولين فى وزارة الصحة أن أفضل فترة علاج لمرض الضمور العضلى هو من عمر 6 أشهر إلى سنة.