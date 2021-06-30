إنفوجراف.. أبرز تصريحات الرئيس السيسى عن قطاع الصحة

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وقال الرئيس السيسى إن هناك وسائل للكشف المبكر عن مرض الضمور العضلى ويمكن علاجه، مشيرًا إلى أن تكلفته إلى 3 ملايين دولار للطفل الواحد.
وأكد أن الدولة ستتحمل تكاليف علاج مرض الضمور العضلى بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى والتبرعات لصالح صندوق تحيا مصر.
وأشار إلى أنه علم من المسؤولين فى وزارة الصحة أن أفضل فترة علاج لمرض الضمور العضلى هو من عمر 6 أشهر إلى سنة.
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