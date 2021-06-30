فيديو- رئيس الوزراء يفتتح معرض القاهرة الدولى للكتاب

جدة - نرمين السيد - ويشهد معرض القاهرة الدولى للكتاب هذا العام لأول مرة المنصة الإلكترونية، وبها أول معرض افتراضى موازٍ بتقنية 3D، كما يتم إطلاق جميع الفعاليات والأنشطة افتراضيًّا على المنصة حفاظًا على السلامة والصحة العامة للجمهور.

وتبلغ إجمالى مساحة المعرض هذا العام 80 ألف متر مربع، وإجمالى مساحة قاعات العرض 40 ألف متر مربع، والمساحة المستغلة 18.591 مترا مربعا، وعدد الأجنحة فى المعرض 756 جناحا.