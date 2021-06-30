/638145/سر-حكاية-الحمير-المذبوحة---نيابة-اخميم-تحقق-في-العثور-على-30-حمار-بالصحراء

بدأت نيابة مركز اخميم، اليوم الأربعاء 30 يونيو ، التحقيقات في واقعة العثور على 30 حمارا مسلوخا بصحراء قرية العيساوية شرق واختفاء جلودها والعثور على عدد أخر من الحمير الحية وأمرت النيابة سرعة إلقاء القبض على مرتكبي الجريمة وبيان سبب اختفاء جلود الحمير ودفنها بالصحراء.

دوت الخليج يرصد في التقرير التالى تفاصيل لتحقيقات في واقعة العثور على 30 حمارا مسلوخا بصحراء قرية العيساوية

بلاغ

كانت تلقى مديرية الطب البيطري برئاسة د. عصام عرفة وكيل الوزارة، بلاغا من المواطنين نجع عرب الخور بقرية العيساوية شرق بالعثور على عدد كبير من الحمير المسلوخة بالصحراء ووجود عدد أخر مازال حيا ولم يتهموا أحدا، و على الفور انتقل الدكتور احمد حمدي مدير المجازر بمديرية الطب البيطري وأتضح وجود 30 حمارا مقتولا ومسلوخا واختفاء جلودها بينما عثر على عدد اخر من الحمير الحية لم يتمكن اللصوص من قتلها وسلخها لشعورهم باقتراب الأهالي وخشية افتضاح أمرهم والقبض عليهم.

دفن الحمير المسلوخة

كما صرح ريس مركز ومدينة اخميم حسين حبارير ، أن الوحدة المحلية شاركت في عمليات دفن الحمير المسلوخة بالتعاون مع الإدارة البيطرية وتم تحرير محضرا بالواقعة واحيل إلى النيابة التي تولت التحقيقات.

وقال د. احمد حمدي، إن الهدف من سلخ الحمير الاستيلاء على جلودها وبيعها بأسعار فلكية لبعض التجار تمهيدا لتصديرها للخارج لشركات الأدوية وأوضح أن جلود الحمير تدخل في صناعة مستحضرات التجميل ووعلاج تجاعيد البشرة وإنتاج الجلاتين، وهذه التجارة منتشرة في جميع بلدان العالم.

وأشار إلى أن اللصوص تركوا لحوم الحمير كما هي وقصدهم الاساسي الحصول على الجلود فقط كما أن هناك فارق كبير بين لحوم الحمير ولحوم الماشية والحيوانات الاخرى.