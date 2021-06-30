/638144/رئيس-النجوم-يكشف-اخر-تطورات-صفقة-انتقال-كريم-فؤاد-إلي-النادي-الأهلي

ويستعرض دوت الخليج تصريحاته:

وقال الطويلة في تصريحات إذاعية عبر راديو "أون سبورت": "نقدر الأهلي كثيراً في رغبته لضم كريم فؤاد، حيث وتواصلنا لمرحلة جيده، ولكن ينقصنا بعض الأمور الأخيرة”.

وتابع: "نحن لا نرغب في الحديث عن هذه الأمور خلال الفترة المقبلة، خاصة ان الأهلي يستعد لمباراة نهائي إفريقيا، ولكن شئ اصبح متكامل”.

وأضاف: "تركنا الأمر للأهلي في تقدير الوقت الذي يتناسب مع إنهاء الصفقة، وأعتقد أن الإعلان سيكون عقب دوري أبطال إفريقيا".

وأكمل: "وينتظرون رأي المدير الفني الجديد عقب استلام مهامه للفريق الاسكتلندي، وفي نفس الوقت كانت هناك مفاوضات من الأهلي وإصرار من جانب اللاعب".

وعن حقيقة تنازل كريم فؤاد عن مبلغ 2 مليون جنيه قال: "غير صحيح بالمرة بحسب معلوماتي، لأنني سألت اللاعب وقلت له إنني لا أحب أن يفعل ذلك لأنه يمتلك مميزات وقدرت ومطلوب بشكل كبير ولا أعتقد أن الأهلي طلب هذا الأمر".

وعن تقسيط مبلغ الصفقة مع الأهلي قال: "هذه من ضمن النقاط التي نتفاوض فيها خلال الساعات الأخيرة، وأعتقد أننا سنصل لحل مرُض للطرفين".

وحقق النادي الأهلي الفوز علي فريق الترجي التونسي حيث قام بتسجيل الهدف الأول للمارد الأحمر ،على معلول عن طريق ضربة جزاء حصل عليها طاهر محمد طاهر، ثم أحرز الهدف الثاني محمد شريف من أسيست محمد مجدي أفشة، ثم سجل الهدف الثالث للمارد الأحمر حسين الشحات، والذي دفع به بيتسو موسيماني المدير الفني لنادي الأهلي، كبديل في بداية الشوط الثاني.

تشكيل الأهلي أمام الترجي

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: على معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، أكرم توفيق.

في خط الوسط: حمدي فتحي، أليو ديانج، عمرو السولية.

في خط الهجوم: محمد مجدي أفشة، محمد شريف، طاهر محمد طاهر.

شارك وليد سليمان في مباراة الترجي التونسي في النصف ساعة الأخيرة من المباراة، وظهر بشكل قوي في أخر أجواء المباراة في العديد من التمريرات الحاسمة لمحمود كهربا، والضغط علي الترجي من الأمام.

ومن ناحيه اخري قد قرر سيد عبد الحفيظ المدير الفني للنادي الأهلي فرض مكافأت كبيرة للاعبي الفريق بعد إكتساح الترجي التونسي في نصف نهائي أفريقيا والتأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا.