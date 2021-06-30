/638142/هناء-سرور-المعدات-المشاركة-في-مبادرة-حياة-كريمة-لتطوير-الريف-المصرى-إنجاز-ضخم-يحسب-السيسى

أكدت الدكتورة هناء سرور عضو مجلس النواب ، وعضو لجنة الصحة بالمجلس، أن ما شهدنا اليوم خلال تفقد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى للمعدات والمركبات والآلات الهندسية لجهات الدولة المختلفة المشاركة في مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصرى، إنجاز كبير ضخم ، يؤكد مدى حرص القيادة السياسية على تطوير جميع قرى الجمهورية ورفع مستوى المواطن المصرى من خلال برنامج متكامل ليس فقط مشروع الصرف الصحى أو مياه الشرب للقرى.

مبادرة حياة كريمة

وأشارت النائبة هناء ، سرور عضو مجلس النواب، ‘لى توجيه الرئيس السيسي بالبدء فى مرحلة التطوير الشامل بمشاركة كل وزارة ببرنامج ضخم لتنفيذ هذه المبادرة وتحقيق الهدف المنشود على أرض الواقع في قطاعات عديدة لصالح المواطنين مثل التعليم ، والصحة ، والاتصالات ، الكهرباء ، والإسكان ووحدات إسكان إجتماعى ، والزرعة ، والصناعة ، وغيرها من الخدمات التي سوف تنفذ من خلال هذه المبادرة .

علاج ضمور العضلات

وأشادت الدكتورة هناء سرور عضو مجلس النواب، بالجهود الكبيرة الضخمة التي تبذلها الدولة المصرية في جميع قطاعات الدولة لصالح المواطنين ،وعلى رأسها قطاع الصحة،فضلا عن توفير علاج ضمور العضلات والبدء في علاج 10 حالات من أصل 32 حالة الأسبوع المقبل بشكل مستدام في معهد ناصر ومستشفى عين شمس ، مثمنة بجهود وزارة الصحة لتخفيف العبء عن هذه الفئة وسعيها لتوفير شركات وطنية في إنتاج هذا النوع من الأدوية الغالية جدا، والذى يعتبر أغلى علاج في العالم بالإضافة لخطة الوزارة التي سوف تنفذها ضمن مبادرة حياة كريمة لصالح المواطن وتخفيف العبء عن كاهله .