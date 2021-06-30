حسام داغر من أصحاب الهمم في مسلسل «السيدة زينب»

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كشف الفنان المصري حسام داغر عن طبيعة الدور الذي يلعبه في مسلسله الجديد بعنوان «السيدة زينب»، حيث أنه يقدم شخصية من ذوي الاحتياجات الخاصة، وهي بمثابة شخصية محورية يدور حولها العمل.

دوت الخليج يكشف طبيعة الدور الذي يقدمه الفنان حسام داغر في مسلسل «السيدة زينب» للنجمة سوسن بدر.

حسام داغر يلعب دور محوري بمسلسل «السيدة زينب»

وأعلن داغر عن شخصيته بمسلسل «السيدة زينب» من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، حيث علق قائلًا: "بقدم شخصية من ذوي الاحتياجات الخاصة.. أصحاب الهمم وإن شاء الله تنال إعجابكم وأقدمها بشكل كويس.. وربنا يوفقني".

مسلسل «السيدة زينب» للمخرج محمد النقلى، وتأليف أحمد صبحي، ويقدم داغر من خلاله دور جديد ومختلف عليه، ومن المقرر البدء في تصويره الفترة المقبلة، بعد اختيار فريق العمل بجانب بطلته سوسن بدر، ويجرى مخرج المسلسل ترشيح العديد من الأسماء حاليًا وسيتم الإعلان عنهم خلال الأيام القليلة المقبلة.

حسام داغر يتألق في دراما رمضان 2021 بمسلسل «أحسن أب»

ويذكر أن الفنان حسام داغر شارك في الموسم الرمضاني المنصرم من خلال مسلسل «أحسن أب» مع النجم على ربيع والذى عُرض في 15 حلقة، والعمل تأليف أحمد محيى ومحمد محمدي وإخراج معتز التوني، وبطولة على ربيع، وأحمد فتحى، وهاجر أحمد، وجيهان خليل، ومراد مكرم، هالة فاخر، مصطفى أبو سريع، سامى مغاورى وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه في إطار كوميدى اجتماعي.

كما شارك داغر مؤخرًا في مسرحية "صباحية مباركة"، من بطولة على ربيع، و أوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللى محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وصميدة، وجابر فراج، وهانى فاروق، وضحى نصرالدين، والاء علي، ونيرة عارف، وعلى المصري، ومصطفى ناجى.