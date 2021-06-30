/638140/رئيس-النيابة-الإدارية-يهنئ-الرئيس-السيسي-والشعب-المصري-بذكرى-ثورة-30-يونيو

يتقدم المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن جموع السيدات والسادة المستشارين أعضاء النيابة الإدارية، بخالص التهاني للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس جمهورية مصر العربية ولشعب مصر العظيم وأبطاله من رجال القوات المسلحة والشرطة بمناسبة حلول ذكرى ثورة ٣٠ يونيو.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل التهنئة لرئيس الجمهوري عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى ثورة ٣٠ يونيو

حيث أكد سيادته على أن تلك الثورة جاءت معبرة عن إرادة شعب مصر العظيم بمختلف طوائفه والذي انتفض على قلب رجل واحد من أجل الحفاظ على أمن هذا الوطن واستقراره ليحيا فيه المصريون جميعاً بعزة وكرامة.

وسيبقى ما سطره الشعب المصري بأحرف من نور في هذه الملحمة الوطنية، علامة مضيئة فى تاريخ مصر المعاصر وانتصاراً للهوية المصرية وقيم المواطنة.

متمنياً استمرار النهضة الكبرى -غير المسبوقة- التي تشهدها مصر في شتى المجالات تحت القيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وفى سياق اخر بعث وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، اليوم الإثنين، برقية تهنئة الي الرئيس عبدالفتاح السيسي، «رئيس جمهورية مصر العربية»، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

وزير الداخلية: يُسعدنى أن اتقدم وهيئة الشرطة لسيادتكم بأبلغ عبارات التهنئة

وجاء بها : «في ذكرى الأعياد تتهادى إلى الأذهان عظيم الذكريات، وبمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، يُسعدنى أن أتقدم وهيئة الشرطة لسيادتكم بأبلغ عبارات التهنئة راجياً المولى عز وجل أن يكلل مسيرتكم بالتوفيق والسداد».