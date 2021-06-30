/638136/ولاء-التمامي-ثورة-30-يونيو-صححت-مسار-الوطن-واستعادة-الدولة-المصرية-من-الأخوان

أكدت النائبة ولاء التمامي، عضو مجلس النواب، أن ثورة 30 يونيو ستظل محفورة في ذاكرة المصريين علي مر العصور، والتي أنقذ فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ 8 سنوات المنطقة العربية بأكملها من مصير مظلم عندما إنحاز لإرادة ومطالب الشعب بإسقاط حكم المرشد وجماعة الإخوان المسلمين.

دوت الخليج يرصد ما ذكرته النائبة ولاء التمامي عضو مجلس النواب فى ذكرى ثورة يونيو 2013

وأضافت "التمامي" في بيان لها، أن ثورة 30 يونيو هي ثورة تصحيح مسار الوطن واستعادة الدولة المصرية هويتها وإنقاذها من مصير غامض كاد أن يعصف بها على يد جماعات الإخوان التي كانت تستهدف أخونة مؤسسات الدولة والتحكم فيها .

انجازات ثورة 30 يونيو 2013

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الرئيس السيسي بحكمته الرشيدة نجح في إعادة بناء الدولة وتحقيق التنمية الشاملة في كافة المجالات وعودة مصر لمكانتها مرة أخري أمام العالم، وإنقاذ الدولة من التفكك والانقسام وجعل مصر بلد الأمن والأمان كما كانت وما زالت.

ذكرى ثورة 30 يوينو

وأكدت "التمامي" أن الشعب المصري العظيم تحمل المسؤولية ووقف صفًا واحدًا بجانب الجيش والشرطة حتي استطاع القضاء على سيطرة جماعة الإخوان المسلمين والدفاع عن الهوية المصرية، لافتة إلى أن ثورة 30 يونيو كشفت للعالم أجمع عن الوجه القبيح والدموى للجماعات الإرهابية.