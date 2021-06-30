/638134/حسن-عمر--ثورة-30-يونيو-نجحت-في-الحفاظ-على-الهوية-المصرية-واستعادة-هيبة-ومكانة-الدولة

هنأ النائب حسن عمر، عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، جموع الشعب المصرى، والقيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقيادات القوات المسلحة المصرية والشرطة الوطنية، بمناسبة الذكري الثامنة لثورة 30 يونيو المجيدة، مؤكداً أنها ستظل نقطة فارقة في تاريخ مصر، حيث استطاعت القضاء على حكم جماعة الإخوان الإرهابية والتي كانت تستهدف سقوط الدولة المصرية وهدم استقرار البلاد.

دوت الخليج يرصد ما ذكره النائب حسن عمر فى ذكرى ثورة 30 يوينو

وأضاف "عمر" في بيان له، أن ثورة 30 يونيو شارك فيها جميع أفراد الشعب المصري من مختلف الطوائف والديانات رجالاً ونساءً، عمال وفلاحون ، مسلمون ومسيحيون، لإنقاذ مصر من المتاجرين بإسم الدين، وذلك بعد ما انكشفت مخططاتهم ومحاولاتهم الدائمة لهدم مؤسسات البلاد وزعزعة استقرارها وأمنها.

ذكري ثورة 30 يونيو

وأشار عضو حقوق إنسان النواب، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لبي نداء الشعب المصري واستطاع التخلص من حكم المرشد وجماعات الأخوان الإرهابية ووقف جميع المصريين جنباً إلي جنب مع قوات الجيش والشرطة لإعادة الوطن ممن أرادو اختطافه والحفاظ على الهوية المصرية.

انجازات ثورة 30 يونيو

وأكد عضو مجلس النواب، أن القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي نجحت في استعادة هيبة ومكانة الدولة المصرية دولياً وإقليمياً وسطرت بأحرف من نور العديد من الإنجازات والمشروعات العملاقة في مختلف المجالات والتي لا يستطيع أحد إنكارها.