هنكمل المشوار.. منسق حياة كريمة فى أسوان: الناس رأيها اتغير بعد المرحلة الأولى

قال محمد صلاح منسق مبادرة حياة كريمة في محافظة أسوان، إنه مع بداية مبادرة حياة كريمة كانت فئة كثيرة من المواطنين غير مقتنعين وكان لديهم شعور بأنه لن يحدث أي تغيير.

وأضاف منسق مبادرة حياة كريمة في محافظة أسوان، خلال الفيلم التسجيلي "هنكمل المشوار" لاستعراض جهود الدولة في مبادرة حياة كريمة: "مع بداية المرحلة الأولى الناس شافت على الأرض تنفيذ المشاريع كل ده كان حافز ليهم أن يدخلهم خدمات زيادة".