الأرصاد تحذر: ارتفاع كبير بدرجات الحرارة جنوب البلاد والعظمى تتجاوز 44 درجة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من ارتفاع كبير في درجات حرارة جنوب البلاد، يؤثر علي جنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع أن تسجل محافظات جنوب الصعيد 44 درجة كما تزداد فترات سطوع الشمس خلال اليوم وعدم تكون أى سحب خلال ساعات النهار.

وأوضحت أنه يرجع ذلك لالتحام منخفض الهند الموسمي مع منخفض السودان بقيم ضغطية منخفضة، كما يرافقة احترار في طبقات الجو العليا أدي الي هذه الزيادة في درجات الحرارة.

وناشدت الأرصاد بعدم التعرض للأشعة الشمس المباشرة قدر الإمكان، والإكثار من تناول المشروبات الباردة.