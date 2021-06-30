الرئيس السيسى: الدولة ستتحمل علاج الضمور العضلى للأطفال بتكلفة 3 ملايين دولار

تطرق الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى مرض الضمور العضلى، مضيفا:" وده موضوع فيه وسائل للكشف المبكر فى المرض ده فى الشهور الأوائل من ميلاد الطفل، ولو عرفنا كده ليه العلاج الذى يصل الى 3 ملايين دولار للطفل الواحد".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفالية التى يتفقد خلالها المعدات والمركبات والآلات الهندسية لجهات الدولة المختلفة المشاركة في مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصرى: "ممكن يبقا فيه علاج والدولة تتحمل ده.. وبطالب كل من له قلب ومنظمات المجتمع المدني، عملنا اتفاق والأمور ماشية والأطفال اللى ممكن يتم علاجهم، لكن الأفضل العلاج حتى سنة من ميلاد الطفل لأن بعد كده الأمور بتتصعب.. اختبار وفحص ما بعد الولادة زى ما عملنا في السمع والقوقعة للحصول على أفضل نتيجة".

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء إلى مقر الاحتفالية التي يتفقد خلالها المعدات والمركبات والآلات الهندسية لجهات الدولة المختلفة المشاركة في مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري.

وكان في استقبال الرئيس السيسى لدى وصوله الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وكبار رجال الدولة والقوات المسلحة.