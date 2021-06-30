عاجل- الرئيس السيسى: حلمت بمشروع البلازما وأنا وزير دفاع.. وتحقق بكرم ربنا

جدة - نرمين السيد - ورد الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال تفقده المعدات المشاركة فى مشروع تطوير قرى الريف المصرى، أنه كان يحلم بمشروع إنتاج مشتقات البلازما وقت أن كان وزيرًا للدفاع منذ نحو 8 سنوات.
وأضاف: "الموضوع ده مهم ولازم يجى وتفهموه بشكل جيد، عشان فيه ناس بتتكلم بشكل غير صحيح، بحسن نية، وفيه ناس بسوء نية، هذا الموضوع لو فهمناه صح هيبقى فيه فرصة كبيرة جدًا".
وتابع: "فيه دول كتير مقدرتش تدخله، زى مثلاً سمعتنا فى فيروس سى، وده خلاص، بقينا دولة خالية من فيروس سى، بشاهة منظمة الصحة العالمية".
وتابع السيسى: "مش هنسى أبدًا أوجه الشكر والحمد لله، على دعمه وكرمه ونصره وعطفه وكرمه ورحمته بينا، إحنا ماشيين بكرم الله، ولى الشرف إنى أقول كده، ويارب ما يحرمنى من شرف رحمته، فلك الحمد يا رب حتى ترضى".
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