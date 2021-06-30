التعليم العالى: 4 جامعات حكومية جديدة و18 خاصة منذ ثورة 30 يونيو

جدة - نرمين السيد - هنأ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، القيادة السياسية والشعب المصرى، بمناسبة حلول الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو، التى قادت مصر إلى بر الأمان وأعادتها إلى المسار الصحيح، بدلا عن الدخول فى نفق مظلم مجهول المصير.





وذكرت الوزارة، فى بيان لها اليوم الأربعاء، أن ثورة 30 يونيو خلصت مصر من مصير مجهول، وقاد الرئيس عبدالفتاح السيسى البلاد بكل جسارة، وحقق لها الأمن والاستقرار، وحافظ على مؤسسات الدولة، ونجح فى تخطى حواجز ومعوقات التنمية، وعادت مصر لممارسة دورها القيادى فى منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية والعالم، وتعافى الاقتصاد المصرى من آثار 25 يناير، ونفذت مصر آلاف المشروعات القومية فى جميع ربوع الوطن فى وقت قياسى بما يؤكد قدرة المصريين على تحقيق المعجزات، فأصبحت مصر جمهورية جديدة بنظام عصرى فى جميع مناحى الحياة.

وتابع البيان: "يعد التعليم العالى أحد قطاعات الدولة التى شهدت إنجازا غير مسبوق بعد ثورة 30 يونيو، وشهدت مصر قفزة هائلة فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى، فتم استحداث مجالات جديدة كالجامعات الأهلية الدولية الأربعة (الملك سلمان الدولية– الجلالة – العلمين الدولية – المنصورة الجديدة)، والجامعات تكنولوجية الجديدة (القاهرة الجديدة – بنى سويف – الدلتا بقويسنا)، وأفرع الجامعات الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفتحت الجامعات أبوابها لإضافة تخصصات علمية حديثة تواكب الثورة الصناعية الرابعة.

كما زاد عدد الجامعات الحكومية ليصبح 27 جامعة بدلا من 23 جامعة، وزاد عدد كلياتها إلى 490 كلية، وزاد عدد الجامعات الخاصة إلى 36 جامعة بدلا من 18، بإجمالى عدد كليات بلغ 264 كلية مقارنة بعام 2014.

وتخطو مصر خطوات كبيرة فى مجال البحث العلمى، وتحتل حاليا المركز 30 فى ترتيب النشر الدولى بإجمالى 32.000 بحث مقارنة ب 15.000 بحث عام 2014، وباتت الجامعات المصرية موجودة بكافة التصنيفات الدولية."